Domani la presentazione del libro “La vita finta”

L’Associazione di Promozione Sociale per l’Autismo Coloriamo il Mondo Ets con il patrocinio del Comune di Brindisi, Vi invita alla presentazione del libro di Teresa Antonacci “ La vita finta” Les Flâneurs edizioni giovedì 25 settembre ore 18.00 presso Palazzo Nervegna – Granafei Sala della Colonna via Duomo 20 a Brindisi.

L’ autrice Teresa Antonacci nasce nel 1964 in provincia di Bari (Puglia, Italia) dove attualmente vive e lavora. È dirigente d’azienda, sposata, tre figli, una nipotina e un cane. Nasce come lettrice: inizia a leggere a 3 anni, e da allora non ha mai smesso. La lettura e la scrittura sono la sua personale zona di confort, nel mare magnum delle difficoltà da affrontare quotidianamente, e scrive di “Autismi” dal suo particolarissimo punto di vista di persona autistica e madre di figli, nello spettro anch’essi. La vita finta è il suo decimo libro. Ha pubblicato con Les Flâneurs Edizioni La dodicesima stanza (2016), Enrico fatto di vento (2017), Una storia imperfetta (2018), La casa della domenica (2019), Quasi (2020). I diritti di La dodicesima stanza sono stati acquistati in Canada da Guernica World Editions (The twelfth room – 2023). Ha partecipato a numerosi premi ed è risultata vincitrice del premio sezione narrativa edita della XIV edizione del Premio Giovane Holden con il suo ultimo libro Quasi. È finalista con La vita finta anche per la XIX edizione del Premio Giovane Holden. Il libro “ La vita finta è un romanzo intenso, intriso di bellezza emotiva. I protagonisti Gabriele, Matteo e Viola vivono vite decisa da altri, decise da schemi sociali, convenzioni imposte. Raccontano e si raccontano fino a quando decidono di diventare padroni di se stessi”.