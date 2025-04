Domani la presentazione del libro “Spazio al desiderio. il potere delle aspirazioni per generare innovazione e giustizia sociale”

Per domani, mercoledì 2 Aprile alle ore 18,00, ERIDANO Cooperativa Sociale ha organizzato presso Movimenti Laboratorio Urbano, in via Felice Carena al quartiere Sant’Elia di Brindisi, la presentazione del libro “Spazio al desiderio. Il potere delle aspirazioni per generare innovazione e giustizia sociale” di Paolo Venturi e Flaviano Zandonai. Saranno presenti i due autori e, oltre loro, interverrà il Portavoce del Forum Terzo Settore Puglia Davide Giove. A moderare l’incontro sarà Francesco Parisi, presidente e socio fondatore di Eridano, il quale, quando gli abbiamo chiesto i motivi della scelta di presentare questo libro ci ha

detto: “Tutto quello che abbiamo costruito con 𝐄𝐫𝐢𝐝𝐚𝐧𝐨 𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯

𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 lo abbiamo desiderato con tutto il nostro cuore e tutte le nostre forze. Oggi, però, ho l’impressione che dare forma anche al più piccolo desiderio diventi sempre più complesso, spesso utopico. Per questo motivo il titolo dell’ultimo lavoro di Paolo e Flaviano, che leggo e conosco da tempo, unitamente al disegno di copertina – che è molto vicino ad uno con il quale abbiamo promosso anni fa la nostra campagne per il 5 per mille – hanno suscitato in me una grande curiosità. Leggerlo mi ha restituito speranza ed ho pensato che presentarlo potesse essere il modo migliore per condividere e magari riaccendere questa speranza in chi, come me, su questo territorio quotidianamente si impegna per la dignità ed i diritti delle persone e continua ad inseguire il sogno, da altri boicottato, di un mondo migliore”.