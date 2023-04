DOMANI LA PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO DELLE CASE DI QUARTIERE

Presentazione del Manifesto delle Case di Quartiere della città di Brindisi

Giovedì 27 aprile alle ore 17,30 nella Sala della Colonna in via Duomo 24, a Brindisi, si terrà la presentazione del Manifesto della Rete delle Case di Quartiere.

Gli enti gestori delle Case di Quartiere hanno elaborato un documento che racchiude la missione, i principi e i valori della rete, e che rappresenta la volontà di agire insieme come presidi territoriali di partecipazione per offrire servizi di qualità al territorio e diventare luoghi pubblici accoglienti e accessibili per i singoli cittadini e per la nascita di nuove imprese sociali.

All’evento parteciperanno il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, la Direttrice del Dipartimento al Welfare della Regione Puglia Valentina Romano e la Dirigente del settore Programmazione economica e sviluppo Gelsomina Macchitella.

Sottoscriveranno il manifesto:

Associazioni Angsa Brindisi e Il Bene che ti voglio per l’Ex Scuola Ferranti Aporti

Associazione CEFAS per Ex Supermercato Perrino

Brindisi e le Antiche Strade per Casa di Quartiere Accademia degli Erranti presso Ex Convento Scuole Pie

Coop. Amami e Solerin per Casa di Quartiere CAG Centro di Aggregazione Giovanile Paradiso

Cooperativa Legami di Comunità per Parco Buscicchio

Cooperativa sociale Naukleros ONLUS per Casa di Quartiere San Bao

The Qube srl per Molo 12 Casa di Quartiere di Palazzo Guerrieri

WWF Brindisi per Casa di Quartiere Minimus presso Bastione Carlo V (Porta Mesagne)

Yeahjasi per Casa della Musica nell’Ex Convento Santa Chiara

Case di Quartiere è un progetto realizzato dal Comune di Brindisi nell’ambito del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario III – Azione 3.2. – Asse prioritario IX – Azione 9.3. Programma regionale “Pugliasocialein” Hub di Innovazione sociale.