Domani la presentazione del Servizio Civile Universale

Nei locali del Nodo Galattica presso il laboratorio urbano ExFadda

Nell’ambito dell’orientamento riguardante il Servizio Civile Universale 2025, giovedì 6 febbraio alle ore 15.00, si terrà un incontro presso il laboratorio urbano Ex Fadda a San Vito Normanni, nell’area destinata al Nodo Galattica, inaugurata il 15 dicembre scorso. Come sappiamo, si tratta di uno spazio per laboratori, creatività e inclusione dedicato ai giovani e alla comunità e rappresenta un’opportunità per promuovere le capacità di ognuno e il dialogo con il territorio.

Al dibattito prenderanno parte il Sindaco, Prof.ssa Silvana Errico, la Dott.ssa Anna Rita Zito, consigliere comunale delegata alle Politiche Giovanili, la Dott.ssa Anna Loparco, responsabile Unico Ambito di Brindisi, i funzionari Arpal Puglia, nonchè gli enti ospitanti i progetti del SCU 2025.

Ricordiamo che il servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni, anche stranieri regolarmente residenti in Italia.

Il Servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese, pertanto tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro, dove saranno illustrate finanlità e modalità di partecipazione al bando, rivolto soprattutto alla popolazione giovanile.