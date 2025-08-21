Domani la presentazione di “Brindisi Performing Arts Festival”

Domani venerdì 22 agosto alle ore 10.30, nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, si terrà la conferenza stampa per presentare il calendario degli eventi della sesta edizione di “Brindisi Performing Arts Festival – Summer Edition” a cura di AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, uno degli eventi più attesi dell’estate tra circo contemporaneo, teatro fisico e performance sociali.
Parteciperanno, oltre al Presidente della Provincia Toni Matarrelli, i sindaci e gli assessori dei comuni che ospiteranno gli spettacoli e il direttore artistico Vito Alfarano.