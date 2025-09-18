Domani la presentazione di “Energia in periferia a Brindisi”

Domani, venerdì 19 settembre, a Brindisi, alle ore 11:00, nella Sala della Colonna del Palazzo Granafei – Nervegna (Via Duomo, 20), Banco dell’energia e Edison presentano “Energia in periferia Brindisi – Dal sostegno all’efficienza energetica”, un progetto che mira a sostenere e supportare attivamente le comunità più vulnerabili.
Intervengono nel corso della mattinata Giuseppe Marchionna (sindaco Comune di Brindisi), Silvia Pedrotti (responsabile Fondazione Banco dell’energia), Barbara Terenghi (direttrice Sostenibilità Gruppo Edison), Matteo Valentino (segretario regionale CittadinanzAttiva Puglia), don Adriano Miglietta (referente Arcidiocesi Brindisi-Ostuni) e l’ on. Mauro D’Attis (membro V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Camera dei Deputati).