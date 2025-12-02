Domani l’accensione delle luminarie natalizie nel Centro storico di Brindisi

Domani, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 17.00, il centro storico di Brindisi entrerà ufficialmente nel tempo di Natale. Le luminarie si accenderanno insieme alle prime voci e ai primi passi che attraverseranno le vie della città dando inizio a un periodo atteso e riconoscibile, fatto di colori, luci e atmosfere che accompagnano il cammino verso le festività.

L’Amministrazione comunale ha realizzato l’allestimento con il supporto della Fondazione Nuovo Teatro Verdi e grazie al concorso delle aziende che hanno scelto di sostenere questo progetto: Enel Spa, Edison Spa, Eni Spa, Kailia Energia, Teknoservice Srl, Formica Ambiente Srl, Ricciotto Costruzioni, Il Giardiniere di Martucci Giovanni, oltre ad A2A Spa. Proprio A2A curerà l’allestimento delle “Vie dei Rosoni”, un percorso luminoso permanente che prevede l’installazione di quindici rosoni ispirati alla tradizione salentina, pensati come un omaggio alla storia e alla forma delle nostre architetture.

Nel solco della consueta programmazione invernale, il cartellone delle iniziative culturali e di spettacolo dedicate al Natale sarà presentato, alla presenza del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e del direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi, Carmelo Grassi, mercoledì 10 dicembre, alle ore 11, nella Sala Giunta di Palazzo di Città. Sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio proposte, appuntamenti e atmosfere che accompagneranno questo mese di festa.

Un invito a ritrovarsi nelle strade del centro, a viverle e ad attraversarle con quello sguardo speciale che solo il Natale sa restituire.