DOMANI L’ATTORE ANDREA PENNACCHI A MESAGNE

Al via l’ultima settimana delle iniziative in programma per il “Maggio dei diritti e della legalità” organizzata dall’amministrazione comunale di Mesagne in collaborazione con scuole e associazioni cittadine.

All’interno di questa programmazione domani, mercoledì 31 Maggio, alle ore 19.30 presso Il Salento Fun Park di Via Udine, è prevista la presentazione del libro “Shakespeare and me” di Andrea Pennacchi. Nelle pagine di questo testo l’attore, che tutti apprezziamo ogni venerdì durante il programma “Propaganda Live” e conosciamo anche per il personaggio interpretato nella serie “Petra” con Paola Cortellesi in onda su Sky, racconterà com’è nato il suo amore per il teatro, la recitazione e soprattutto per Shakespeare.

Andrea Pennacchi sarà in Puglia solo per due date: a Mesagne e il 1 Giugno ad Andria. Un’occasione unica per incontrarlo e ascoltarlo dal vivo. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Scintilla in collaborazione con il Salento Fun Park e con il Patrocinio della Città di Mesagne, Assessorato ai Percorsi di Legalità