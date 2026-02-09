Domani le celebrazioni per il “Giorno del ricordo” delle Foibe

Come noto, il 10 febbraio è stato scelto, con la legge n. 92/2004, per ricordare la tragedia che sul finire del secondo conflitto mondiale ha interessato il confine orientale coinvolgendo migliaia di nostri connazionali Istriani, Giuliani e Dalmati, in un’opera di pulizia etnica ad opera dei partigiani jugoslavi guidati dal dittatore Josip Broz, detto Tito.

Le stime oscillano tra i venticinquemila e i trentacinquemila trucidati nelle ormai tristemente famose “foibe”,- voragini carsiche di cui quei territori sono costellati – , ai quali vanno aggiunti oltre trecento cinquantamila esuli che hanno dovuto abbandonare ogni avere, per sfuggire alle persecuzioni, e che hanno vagato per anni in campi profughi disseminati per la penisola, in attesa di potersi reinserire, ma portandosi appresso il fardello dei parenti ed amici persi per sempre, il ricordo delle case e di ogni avere abbandonati in fretta in furia, le tombe degli avi sulle quali per decenni nessuno ha mai più deposto un fiore.

Il dolore più grande resta però il disconoscimento della loro tragedia, causata dall’unica colpa di essere italiani, e pertanto vittime di una pulizia etnica che ha riguardato anche Croati, Sloveni, Monarchici, Cetnici, ecc., nella fattispecie tutti coloro i quali avrebbero potuto contrastare con i progetti egemonici di Tito, alla cui morte negli anni ’90 è seguita la dissoluzione dello Stato Jugoslavo ed una nuova serie di orribili massacri interetnici, la vera ed unica risposta a chi ancor oggi, volendo negare la tragedia che ha riguardato i nostri connazionali, la sminuisce bollandola come “la reazione”, seppur errata, alla italianizzazione del confine adriatico negli anni ’20 e ‘30.

Tacciamo, per carità di Patria, sul bianco latte destinato ai tantissimi bambini chiusi nei vagoni in transito dalla stazione di Bologna e diretti ai campi profughi del sud Italia, versato sui binari dagli operai comunisti, che inveivano verso chi scappava dal “paradiso socialista “di Tito appellandoli con le peggiori contumelie.

In tanti trovarono ospitalità a Brindisi, tant’è che vi si costituì un nutrito gruppo di esuli che fu accolto e inserito nella realtà urbana, tanto che la stessa toponomastica della città, più volte richiama le località giuliano dalmate. Il quartiere Commenda, oltre ad essere divenuto luogo di residenza di moltissimi di loro, è sede di una parrocchia titolata al Santo Patrono della città di Fiume, San Vito Martire.

Sempre nella nostra città, dalle antichissime tradizioni marinare, essi trovarono un “lembo di casa” all’interno dell’istituto Nautico, per anni ospitato presso il Collegio Navale, già sede di un collegio militare della Regia Marina, è titolato a quel lembo di mare, il golfo del Carnaro, su cui si affaccia la città di Fiume.

Tra quanti si fermarono qui, un giovanissimo Sergio Endrigo, il celebre cantautore, che studiò presso il collegio navale brindisino, del quale tutti ricordano una significativa canzone che egli dedicò alla sua città natale, Pola, titolata “1947”. Struggente, a dir poco.

Nella chiesa della Madonna di Loreto presso il cimitero comunale di Brindisi, riposano le spoglie di Mons. Pietro Doimo Munzani, ultimo vescovo italiano di Zara, morto di infarto nella cattedrale di Oria mentre celebrava la santa Messa.

Scelse la via dell’esodo, come i suoi fedeli. Avrebbe potuto rimanere, se lo avesse voluto, a rischio della sua vita, ma anch’egli preferì l’ombra del tricolore ed un paese cristiano.

Non è un caso che a Brindisi, nei pressi della via che gli è stata titolata nel quartiere S. Angelo, esista via Martiri delle Foibe, ai quali, con la legge 94 del 30 marzo 2004 è stata dedicata la solennità civile nazionale denominata “Giorno del Ricordo” che ricorre proprio il 10 febbraio, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

E’ nostro dovere, nei confronti delle vittime, degli esuli ancora in vita, e dei loro discendenti, rendere giustizia e tenere alto il ricordo di questa tragedia che ha riguardato il nostro popolo, indistintamente e senza colorazioni politiche di sorta.

Programma:

Martedi 10 febbraio, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, presso il “mediaporto” ( ex biblioteca provinciale) di Viale Commenda, il Comitato 10 Febbraio incontra il mondo della scuola, con un convegno dal titolo :”Foibe ed esodo”. In collegamento con gli istituti superiori della provincia tramite diretta Youtube,

( link per collegarsi : https://youtube.com/live/0RpNWfhVNME)

Interverranno il vice Presidente della Consulta Provinciale Federico MEVOLI, il Responsabile Regionale del “Comitato 10 febbraio” Fiorenzo PATERA, e lo Storico locale Giacomo CARITO.

Martedi 10 febbraio, via Martiri delle foibe: ore 16,15 Concentramento degli invitati, ore 16,30 breve allocuzione e deposizione del fascio di fiori nei pressi della targa commemorativa.

Martedi 10 febbraio, Parrocchia dello Spirito Santo – rione Sant’Angelo, h. 17.30: Santa Messa in suffragio delle vittime e dei sopravvissuti.

Tutti gli eventi si svolgono con il patrocinio dell’amministrazione Comunale di Brindisi, dell’amministrazione della Provincia di Brindisi, della Presidenza Nazionale dell’ANSI (Unione Nazionale Sottufficiali d’Italia), ed alla stessa sono state invitate tutte le autorità Civili, Militari, e le rappresentanze d’arma in servizio ed in congedo.