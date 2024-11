Domani l’inaugurazione del concorso di scrittura sul tema “La noia, compagna di sospiri, fantasie e tempo senza tempo”

Solo qualche autunno fa, un po’ per voglia di provare, un po’ per sfida, l’Istituto Comprensivo “Commenda” bandì un concorso di scrittura dal titolo “La lettera, un gioiello prezioso da donare….”. Si trattava quasi di una provocazione, un tentativo di spingere i partecipanti a riscoprire la lentezza della scrittura a mano, il gusto della corrispondenza e dell’attesa. In un momento storico in cui tutte le comunicazioni sono immediate, in un mondo rapido e poco attento ai particolari, ci si interrogò sulla possibilità che, ancora dentro di noi, fosse presente il gusto della cura della scrittura, della riflessione, della ricerca.

Fu una sfida.

E da lì ogni edizione, con un tema diverso. Invece di sfiorire il concorso è cresciuto nei numeri, con centinaia di lettere partecipanti ogni anno, il coinvolgimento di tutte le scuole della città e di persone di ogni età.

Tutti hanno accettato la sfida di riprendere la penna in mano e affidare al foglio bianco i loro pensieri e le loro emozioni.

Quest’anno siamo alla VI edizione con un altro traguardo.

Domani 6 novembre, infatti, presso la Biblioteca Mediaporto di Brindisi e nell’ambito della rassegna “Tu sei come una terra che nessuno ha mai detto”, si terrà l’inaugurazione della prossima edizione del Concorso, che quest’anno ha come tema “la Noia, compagna di sospiri, fantasie e tempo senza tempo”.

Le professoresse Federica Rollo e Francesca Carmina Goduto, referenti del progetto e docenti presso la scuola secondaria di primo grado “Giulio Cesare” dell’IC Commenda, presenteranno al pubblico questa nuova avventura, realizzata in collaborazione con la Biblioteca Mediaporto, la libreria Pupilla, la libreria Mondadori e la Scuola di Musica “G. Frescobaldi”.

Una delle novità più interessanti è, senza dubbio, la partecipazione del Sindaco di San Pietro Vernotico, Maria Lucia Argentieri e del Sindaco di San Vito dei Normanni, Silvana Errico che si prefiggono di conoscere il Concorso per portarlo anche nelle loro città creando una rete di partecipazione sempre più larga. Interverranno, inoltre, il Sindaco di Brindisi, Pino Marchionna e lo scrittore Raffaele Costantini.

“Questo piccolo esperimento – afferma la Dirigente Scolastica dell’IC Commenda, Patrizia Carra – rappresenta una piccola gemma che è fiorita. Fragile e delicata sta diventando solida nel corso degli anni e ben radicata nel terreno. Quando questa esperienza è nata ci speravamo, ma la convinzione è arrivata dopo, quando abbiamo compreso quanto desiderio ci sia, da parte di ognuno di noi, di raccontare e raccontarsi.” “Trascorriamo le nostre giornate correndo tra un impegno e l’altro – continua la DS – e spesso non ci rendiamo conto che, alle prese con mille pensieri, rischiamo di smarrire la sostanza del nostro essere e del nostro esistere, che, fortunatamente, alle volte viene fuori ugualmente, tra le righe di una lettera che abbiamo deciso di scrivere un giorno, per caso”.

Per comprendere la magia di questa esperienza domani, alle 18, l’IC Commenda aspetta la cittadinanza a conferma, ancora una volta, che i piccoli miracoli esistono, e che dobbiamo custodirne l’essenza perché la loro eco si propaghi al di là del rumore che c’è ogni giorno intorno alle nostre vite.