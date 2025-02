Domani l’inaugurazione di nuovi ambienti di apprendimento al Liceo Scientifico Epifanio Ferdinando di Mesagne

Domani, giovedì 6 febbraio, alle ore 9:00, presso la sede del Liceo Scientifico in via Eschilo a Mesagne, sarà inaugurata la nuova Biblioteca Digitale e il del laboratorio di Data Science e Intelligenza Artificiale, realizzati grazie alla linea di investimento PNRR 3.2 Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi, progetto: “In una nuova prospettiva digitale – M4C1I3.2-2022-961-P-14106” e Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro, progetto: “Costruire il futuro in laboratorio – M4C1I3.2-2022-962-P-14098”.

In particolare l’Azione 1 “Next Generation Classrooms” ha determinato un miglioramento importante in termini di digitalizzazione e arredi nei diversi ambienti di apprendimento della nostra comunità scolastica. L’intervento più importante è stato la trasformazione dell’attuale spazio dedicato alla biblioteca in una biblioteca digitale rinnovata negli arredi, nelle funzionalità e nelle potenzialità degli apprendimenti; uno spazio fruibile da tutta la comunità scolastica e da vivere pienamente durante tutta la giornata. Oltre alla fruizione di risorse digitali e fisiche, la nuova biblioteca prevede la presenza di uno spazio dedicato a video making e risorse digitali. L’idea progettuale è stata quella di creare uno spazio di apprendimento/laboratorio di lettura-scrittura, con la produzione di testi di varia tipologia che portino ad assemblare e contaminare i diversi linguaggi; un ambiente per lo studio ma anche il confronto grazie alla presenza fisica e virtuale di uno spazio-agorà. La nuova biblioteca digitale è dotata anche di una Media Library Online e di un set di visori per VR/AR abbinato ad una piattaforma per la realizzazione e condivisione di contenuti digitali anche in AR.

In termini più strettamente digitali dell’intervento è stato anche previsto il potenziamento di tutti gli ambienti di apprendimento già esistenti: tutte le aule sono state dotate di digital board per far sì che tutti gli studenti usufruiscano quotidianamente di questi facilitatori inclusivi di apprendimento; gli ambienti laboratoriali dedicati alla Fisica e alle Scienze sono stati potenziati con kit digitali di nuova generazione e stampante 3D per un approccio investigativo alle materie scientifiche e per ispirare interesse nelle applicazioni dei principi della fisica e delle scienze; gli ambienti laboratoriali dedicati al disegno 3D e al Cad sono stati potenziati con nuove postazioni con caratteristiche in grado da poter utilizzare nuovi software specifici; gli ambienti dedicati all’informatica e alla robotica sono stati aggiornati con dotazione di nuovi PC, stampante 3D ed arredi, oltre alla fornitura di schede arduino/raspberry e sensoristica per lo sviluppo di percorsi di robotica, automazione, domotica e Iot.

In particolare, invece, l’Azione 2 “Next Generation Labs” ha determinato la creazione del nuovo laboratorio Data Science e Intelligenza Artificiale che offrirà la possibilità di costruire percorsi didattici multidisciplinari che uniscano la programmazione informatica, la matematica, la statistica ma anche competenze specifiche di diverse discipline legate alla lettura critica dei dati e delle informazioni. La configurazione del laboratorio prevede sia l’allestimento in termini di forniture digitali (notebook con carrello di ricarica, schermo interattivo e carrello per monitor, webcam e workstation per la computer vision, arredi con isola elettrificata fissa, notebook per la raccolta dei dati di IoT) sia la dotazione di una piattaforma digitale che consentirà di sviluppare percorsi per la Data Science con declinazioni specifiche per la Data Visualization, l’IoT & Sustainability e la Computer Vision.