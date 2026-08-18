Domani “Lucio Battisti -Il suo canto libero” nel Parco Archeologico Santa Maria d’Agnano, ad Ostuni

Lucio Battisti – Il suo canto libero

Il 19 agosto al Parco Archeologico Santa Maria di Agnano di Ostuni un emozionante omaggio al grande artista della musica italiana

Un viaggio intenso nell’anima di uno dei più grandi protagonisti della musica italiana. Martedì 19 agosto, alle ore 21.00, il suggestivo scenario del Parco Archeologico Santa Maria di Agnano di Ostuni ospiterà “Lucio Battisti – Il suo canto libero”, uno spettacolo prodotto da AttoTerzo Produzioni Teatrali.

Più di un semplice tributo musicale, la pièce offre un ritratto autentico di Lucio Battisti: un uomo umano, fragile e straordinario, capace di trasformare le proprie imperfezioni in una straordinaria forza espressiva. Attraverso parole, musica ed emozioni, lo spettacolo racconta la rivoluzione artistica di un interprete che ha cambiato per sempre il panorama della canzone italiana, scegliendo la verità dell’espressione anziché la ricerca della perfezione.

Tra momenti di intensa emozione, ironia e riflessione, il pubblico sarà accompagnato in un percorso intimo e coinvolgente, pensato per valorizzare il dialogo diretto tra artista e spettatore. Uno spettacolo ideale per contesti raccolti, caffè concerto e luoghi di particolare fascino, dove la musica e le parole possono raggiungere il cuore del pubblico con tutta la loro autenticità.

L’appuntamento rappresenta un’occasione speciale per riscoprire l’eredità artistica e umana di Lucio Battisti in una cornice di grande valore storico e paesaggistico come il Parco Archeologico Santa Maria di Agnano.

Informazioni e biglietti

Per acquistare i biglietti è possibile:

chiamare il 328 8360179;

recarsi presso l’Info Point di Ostuni.

Data: 19 agosto 2026

Orario: ore 21.00

Luogo: Parco Archeologico Santa Maria di Agnano – Ostuni

Produzione: AttoTerzo Produzioni Teatrali