DOMANI MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Ecvco il documento dei sindacati Cgil, Cisl e Confsal:

Il corpo dei Vigili del Fuoco è in assoluta emergenza. Sono pochi, scarsamente considerati, non

adeguatamente pagati e con nessuna tutela. Servono risposte, soprattutto sul fronte delle assunzioni,

per dare risposte alla cittadinanza. C’è bisogno di portare da subito il corpo dai 33 mila operativi

attualmente disponibili a 40 mila unità e portare il personale tecnico professionale da 2 mila a 5 mila

unità. È in estrema sintesi la rivendicazione unitaria di Fns Cisl, Fp Cgil Vvf e Confsal Vvf, in

rappresentanza della maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori del corpo, Un grido di allarme,

quello dei sindacati maggioritari del Corpo dei Vigili del Fuoco, che si riverserà in piazza il 14

settembre a Roma a Santi Apostoli e contestualmente in appostiti presidi sit-in innanzi a tutti i

Comandi Provinciali d’Italia dietro le parole “Quale futuro per i Vigili del Fuoco?

Le questioni di maggior rilievo oggetto della protesta e le possibili soluzioni, peraltro già esposte

dettagliatamente dai tre rappresentanti sindacali nazionali, Massimo Vespia (Fns Cisl), Mauro

Giulianella (Fp Cgil Vvf) e Franco Giancarlo (Confsal Vvf), in un’apposita conferenza stanza

tenutasi il 07 Settembre 2022 a Roma, sono:

OCCUPAZIONE – Le condizioni di lavoro estenuanti, condizionate da un cambiamento climatico

che ha portato gli interventi dei Vigili del Fuoco negli ultimi 3 anni da 700 mila a circa 1 milione.

Una vera e propria esplosione senza un adeguato incremento di organico, lamentano i sindacati. A

garantire questa grande mole di lavoro, a fronte di una dotazione organica teorica di 39.500 unità,

sono solo 35 mila gli operatori disponibili e in servizio nel Corpo di cui, circa 33 mila operative e 2

mila del Ruolo Tecnico Professionale. Una carenza di 4.500 tra lavoratrici e lavoratori che si fa

sentire. Serve un incremento occupazionale attraverso uno stanziamento economico specifico tale da

garantire un vero potenziamento: 40.000 unità operative e 5.000 unità del ruolo tecnico

professionale. Servirà inoltre, l’autorizzazione anticipata per l’assunzione del turnover di almeno un

biennio.

TUTELE – La salute e la vita dei professionisti del soccorso dipende anche dalla riduzione dei

carichi di lavoro, troppo elevati rispetto al numero. I Vigili del fuoco non hanno l’assicurazione Inail,

non hanno un elenco di malattie professionali riconosciute, così come non hanno una adeguata

procedura per il riconoscimento delle cause di servizio e dei rimborsi spesa per infortunio.

Inaccettabile per il sindacato una condizione di lavoro incerta e precaria come questa. Non esistono

statistiche sulle malattie che colpiscono i Vigili del Fuoco durante la loro attività lavorativa e dopo

essere andati in pensione.

CONTRATTO – Il rinnovo del contratto 2022/2024, scaduto già da 8 mesi, deve trovare la sua

conclusione prima della scadenza del triennio. Basta a vacanze contrattuali irrisorie, il personale

aspetta risposte, questo è il momento per darne.

Il personale che parteciperà alla manifestazione dovrà indossare abiti civili, non è consentita la

partecipazione in divisa, Vi aspettiamo numerosi!!!

CGIL VVF FNS CISL CONFSAL VVF