Domani mobilitazione della Cgil per Gaza. Di Cesare: “A Gaza è in corso un genocidio. Non possiamo restare uin silenzio”

«A Gaza è in corso un genocidio,
non possiamo restare in
silenzio»
Il segretario generale della Cgil Brindisi, Massimo Di Cesare,
annuncia la mobilitazione del 19 settembre per chiedere
pace e giustizia. Appuntamento alle 17.30 presso la
Scalinata Virgiliana
«A Gaza è in corso un genocidio. Lo dicono ormai anche le Nazioni
Unite e lo testimoniano i numeri delle vittime. Migliaia di bambini
sono stati uccisi sotto le bombe. Ospedali, scuole e abitazioni civili
sono stati distrutti. La popolazione è allo stremo, senza cibo, senza
acqua, senza cure. Davanti a tutto questo la Cgil non può e non
vuole restare in silenzio». Così il segretario generale della Cgil
Brindisi, Massimo Di Cesare, apre l’annuncio della mobilitazione
che sabato 19 settembre vedrà lavoratrici, lavoratori, cittadine e
cittadini scendere in piazza per chiedere la fine immediata dei
massacri.
La Cgil considera la pace un presupposto fondamentale per la vita e
per i diritti. Senza pace non ci può essere giustizia sociale, non ci
può essere lavoro dignitoso, non ci può essere democrazia. Per
questo la Confederazione ha proclamato una giornata nazionale di
mobilitazione che vedrà scioperi e manifestazioni in tutto il Paese.
La decisione è stata assunta dopo l’ennesima escalation militare a
Gaza, con bombardamenti che hanno colpito indiscriminatamente
la popolazione civile e con l’annuncio dell’occupazione della
Cisgiordania. La comunità internazionale resta ferma, ma intanto le
bombe continuano a cadere. La Cgil non intende girarsi dall’altra
parte.
«Non è una guerra come le altre – dichiara Di Cesare –. È una pulizia
etnica in corso, sotto gli occhi di tutti. Il diritto internazionale
viene calpestato ogni giorno. E chi resta in silenzio diventa
complice. Noi non possiamo accettarlo. La nostra mobilitazione
nasce dalla volontà di fermare il massacro e di aprire la strada alla
pace, con corridoi umanitari e con il riconoscimento dello Stato di
Palestina».
Il segretario generale nazionale della Cgil, Maurizio Landini, ha
sottolineato che la giornata di mobilitazione del 19 settembre non è
una manifestazione rituale. È una risposta urgente a un crimine
contro l’umanità. Landini ha ricordato che occorre sospendere
immediatamente i trattati commerciali e militari con Israele,
avviare un processo diplomatico sotto l’egida dell’Onu e garantire
la sicurezza delle missioni umanitarie, come la Global Sumud
Flotilla, dei sanitari e dei giornalisti che ogni giorno rischiano la
vita per aiutare la popolazione palestinese. La Cgil ritiene che la
pace sia la precondizione di qualsiasi convivenza civile e di qualsiasi
crescita economica e sociale. Senza pace, i diritti vengono
annientati.
Anche la Cgil di Brindisi partecipa con forza a questa mobilitazione.
Per la Cgil non si tratta solo di solidarietà internazionale, ma di una
battaglia che riguarda anche i valori fondamentali della nostra
Costituzione. «La Carta ci ricorda che l’Italia ripudia la guerra come
mezzo di risoluzione delle controversie. Difendere questo principio
oggi significa scendere in piazza. Non possiamo restare spettatori.
Dobbiamo far sentire la nostra voce insieme a quella di milioni di
persone in tutto il mondo che chiedono giustizia per la Palestina».
Il sindacato chiama dunque a raccolta tutte le lavoratrici e i
lavoratori, le associazioni democratiche, le forze sociali, le
cittadine e i cittadini. La manifestazione a Brindisi si terrà sabato
19 settembre alle ore 17.30 presso la Scalinata Virgiliana.
«Invito tutte e tutti a partecipare – conclude Di Cesare –. Ognuno di
noi ha il dovere di esserci, di alzare la voce, di dire basta alla
violenza e alle stragi. Solo insieme possiamo fermare questo
genocidio e costruire la pace. Non restiamo indifferenti: il 19
settembre saremo in piazza, per Gaza e per un futuro di dignità e
giustizia per tutti».
Brindisi 17.9.2025
Massimo Di Cesare
Segretario generale