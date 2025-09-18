Domani mobilitazione della Cgil per Gaza. Di Cesare: “A Gaza è in corso un genocidio. Non possiamo restare uin silenzio”

«A Gaza è in corso un genocidio,

non possiamo restare in

silenzio»

Il segretario generale della Cgil Brindisi, Massimo Di Cesare,

annuncia la mobilitazione del 19 settembre per chiedere

pace e giustizia. Appuntamento alle 17.30 presso la

Scalinata Virgiliana

«A Gaza è in corso un genocidio. Lo dicono ormai anche le Nazioni

Unite e lo testimoniano i numeri delle vittime. Migliaia di bambini

sono stati uccisi sotto le bombe. Ospedali, scuole e abitazioni civili

sono stati distrutti. La popolazione è allo stremo, senza cibo, senza

acqua, senza cure. Davanti a tutto questo la Cgil non può e non

vuole restare in silenzio». Così il segretario generale della Cgil

Brindisi, Massimo Di Cesare, apre l’annuncio della mobilitazione

che sabato 19 settembre vedrà lavoratrici, lavoratori, cittadine e

cittadini scendere in piazza per chiedere la fine immediata dei

massacri.

La Cgil considera la pace un presupposto fondamentale per la vita e

per i diritti. Senza pace non ci può essere giustizia sociale, non ci

può essere lavoro dignitoso, non ci può essere democrazia. Per

questo la Confederazione ha proclamato una giornata nazionale di

mobilitazione che vedrà scioperi e manifestazioni in tutto il Paese.

La decisione è stata assunta dopo l’ennesima escalation militare a

Gaza, con bombardamenti che hanno colpito indiscriminatamente

la popolazione civile e con l’annuncio dell’occupazione della

Cisgiordania. La comunità internazionale resta ferma, ma intanto le

bombe continuano a cadere. La Cgil non intende girarsi dall’altra

parte.

«Non è una guerra come le altre – dichiara Di Cesare –. È una pulizia

etnica in corso, sotto gli occhi di tutti. Il diritto internazionale

viene calpestato ogni giorno. E chi resta in silenzio diventa

complice. Noi non possiamo accettarlo. La nostra mobilitazione

nasce dalla volontà di fermare il massacro e di aprire la strada alla

pace, con corridoi umanitari e con il riconoscimento dello Stato di

Palestina».

Il segretario generale nazionale della Cgil, Maurizio Landini, ha

sottolineato che la giornata di mobilitazione del 19 settembre non è

una manifestazione rituale. È una risposta urgente a un crimine

contro l’umanità. Landini ha ricordato che occorre sospendere

immediatamente i trattati commerciali e militari con Israele,

avviare un processo diplomatico sotto l’egida dell’Onu e garantire

la sicurezza delle missioni umanitarie, come la Global Sumud

Flotilla, dei sanitari e dei giornalisti che ogni giorno rischiano la

vita per aiutare la popolazione palestinese. La Cgil ritiene che la

pace sia la precondizione di qualsiasi convivenza civile e di qualsiasi

crescita economica e sociale. Senza pace, i diritti vengono

annientati.

Anche la Cgil di Brindisi partecipa con forza a questa mobilitazione.

Per la Cgil non si tratta solo di solidarietà internazionale, ma di una

battaglia che riguarda anche i valori fondamentali della nostra

Costituzione. «La Carta ci ricorda che l’Italia ripudia la guerra come

mezzo di risoluzione delle controversie. Difendere questo principio

oggi significa scendere in piazza. Non possiamo restare spettatori.

Dobbiamo far sentire la nostra voce insieme a quella di milioni di

persone in tutto il mondo che chiedono giustizia per la Palestina».

Il sindacato chiama dunque a raccolta tutte le lavoratrici e i

lavoratori, le associazioni democratiche, le forze sociali, le

cittadine e i cittadini. La manifestazione a Brindisi si terrà sabato

19 settembre alle ore 17.30 presso la Scalinata Virgiliana.

«Invito tutte e tutti a partecipare – conclude Di Cesare –. Ognuno di

noi ha il dovere di esserci, di alzare la voce, di dire basta alla

violenza e alle stragi. Solo insieme possiamo fermare questo

genocidio e costruire la pace. Non restiamo indifferenti: il 19

settembre saremo in piazza, per Gaza e per un futuro di dignità e

giustizia per tutti».

Brindisi 17.9.2025

Massimo Di Cesare

Segretario generale