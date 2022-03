DOMANI NEL RIONE PARADISO LA “MARCIA DELLA PACE”

Domani, lunedì 14 marzo, alle ore 10:45, dal Plesso della Scuola Primaria “Sandro Pertini”, partirà la Marcia per la Pace che vedrà coinvolti tutti i bambini del quartiere Paradiso della fascia d’età compresa tra i tre e gli 11 anni, quella più colpita dai fantasmi della guerra e meno consapevole degli effetti devastanti. I nostri piccoli, che in queste settimane stanno ascoltando le notizie che giungono dai media e stanno vivendo le preoccupazioni dei genitori, vengono educati alla pace, alla fratellanza e alla cooperazione fin dai primi passi all’interno della comunità scolastica che li accoglie e li accompagna nel loro percorso formativo di cittadini del domani. Essi sentono di voler contribuire con il proprio grido di speranza, desiderano essere autori di un atto di solidarietà e di impegno civile. Nel loro piccolo, in questi giorni, hanno lavorato con grandi aspettative, coltivando la speranza che una Marcia lungo le vie del quartiere possa contribuire al coinvolgimento della nostra comunità. Per tali ragioni, i bambini del Quartiere Paradiso invitano la cittadinanza e le Istituzioni ad unirsi a loro in questa manifestazione di vicinanza al popolo ucraino e a tutti i popoli vessati dalle guerre. Il corteo partirà da Piazza Deledda per proseguire su via Giosuè Carducci e raggiungere la Scuola dell’infanzia Santa Rita, da dove procederà, compatto, lungo le principali vie, sostando per qualche minuto nel piazzale antistante la Chiesa di San Nicola.