Domani nella Chiesa di Cristo Salvatore (S. Elia) “Misterium Doloris”

Venerdì 01 marzo alle ore 19,30 a Brindisi – Chiesa di Cristo Salvatore (quartiere S.Elia).

Misterium Doloris: non un semplice “concerto” ma una meditazione attraverso l’ascolto di brani musicali che accompagnano il cammino quaresimale. Il nucleo centrale della Messa a 4 da Cappella di Claudio Monteverdi è centro gravitazionale per i mottetti di Ingegneri, Palestrina, Bach-Liszt e Ghedini, per riflettere sul mistero del dolore declinato in musica dai grandi compositori della polifonia di ogni tempo.

“La Chiesa ha sempre dedicato particolare attenzione alla narrazione evangelica della Passione di Cristo con l’uso del canto -afferma Anna Rita Di Sansebastiano, Presidente dell’associazione Parsifal -per favorire la comprensione del testo evangelico come occasione di preghiera sul mistero pasquale; un connubio tra musica e fede in un percorso sacro e contemporaneo”.

Il concerto si svolge in un luogo singolarissimo della città di Brindisi, la Chiesa di Cristo Salvatore: un ponte tra occidente e oriente, tra antichità e contemporaneità. Gli affreschi contemporanei in stile greco ben si coniugano con l’arte sacra brindisina dominata dal romanico e affreschi celebri in tutto il mondo.

Lo scrigno di Cristo Salvatore si armonizza perfettamente con il programma musicale proposto dal Coro Polifonico Parsifal accompagnato all’organo dal M° Damiano Tamburrino.

Il concerto sarà diretto dal M° Andrea Crastolla.