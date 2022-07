DOMANI NIENTE CONSIGLIO. LE OPPOSIZIONI CONVOCANO UNA CONFERENZA STAMPA

I sottoscritti gruppi consiliari di opposizione onoreranno con la propria presenza la seduta del Consiglio Comunale in prima convocazione domani 8 luglio 2022. Abbiamo appreso che la maggioranza diserterà la seduta di prima convocazione (cosa mai avvenuta sin ora) per evidenti criticità politico amministrative interne. E’ il terzo anno consecutivo che la Prefettura deve ricorrere allo strumento della diffida per intimare il Comune di Brindisi all’approvazione del Rendiconto finanziario diventando ormai una regola e non più l’eccezione il rispetto della legge e dei regolamenti. Il parere del Collegio dei Revisori dei conti è stato consegnato solo questa sera ai consiglieri comunali per evidenti e denunciate carenze di informazioni richieste dallo stesso all’Amministrazione e non soddisfatte. Alla luce di quanto sopra esposto a margine della seduta consiliare alle ore 15 presso l’aula consiliare on. Giulio Caiati i sottoscritti gruppi di opposizione terrano una conferenza stampa per denunciare specificatamente le criticità sommariamente esposte di cui sopra.

Brindisi 7 luglio 2022

MASSIMILIANO OGGIANO FDI

GIANLUCA QUARTA FI

ANTONINO GABRIELE PRI

LUCIANO LOIACONO IDEA

LOMARTIRE CARMELA