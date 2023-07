DOMANI PRESSO LA CATTEDRALE DI BRINDISI SI TERRÀ IL CONCERTO:”TESTIMONI DELL’AMORE”

Grande attesa per il concerto per soli, coro e orchestra dal titolo:”Testimoni dell’Amore”, che si terrà venerdì 14 luglio 2023, alle ore 21.00, presso la Basilica Cattedrale di Brindisi. Il Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” e l’Orchestra “San Leucio”, in occasione del XXX anniversario della fondazione del Coro, saranno eccezionalmente diretti dal M° Mons. Marco Frisina. Con Frisina, le voci soliste del soprano Mariangela Topa, solista del Coro della Diocesi di Roma istituito e diretto da Mons. Frisina, il tenore Alessio Leo, direttore dal 2015 del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” e maestro convertitore della serata evento, Andrea Sconosciuto e Flavia Muri, tenore e soprano della provincia di Brindisi. Grande attesa anche per gli interventi degli allievi del corso avanzato di danza della asd “Tersicore” di Brindisi. La serata sarà presentata dalla giornalista Maria Di Filippo. Anna Consales