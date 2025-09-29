Domani primo evento pubblico per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile (Cer)

La Provincia di Brindisi promuove un percorso innovativo e partecipato per la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul territorio provinciale.
Domani, 30 settembre dalle ore 11:00 alle ore 13:00, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, si terrà il primo evento pubblico dedicato all’iniziativa dal titolo “Condividere energia localmente: istruzioni per l’uso”. L’incontro inaugura un ciclo di sei appuntamenti, articolati in quattro incontri presso sedi comunali, più un incontro conclusivo previsto il 21 ottobre 2025 sempre presso la Provincia. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Toni Matarrelli , si terrà la presentazione del bando regionale a sostegno delle CER e a seguire il dibattito.
L’iniziativa rappresenta un passo fondamentale per la diffusione della cultura della sostenibilità ambientale, la promozione delle energie rinnovabili e il coinvolgimento diretto della cittadinanza e degli enti locali in un progetto concreto di transizione energetica.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili consentono di produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili in modo collettivo, con ricadute positive su ambiente, economia e coesione sociale.