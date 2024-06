Il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Brindisi, Roberto Quarta, ha convocato per domani, martedì 4 giugno, alle ore 11.00, la Commissione per effettuare un sopralluogo sul cantiere della pista ciclabile di viale Aldo Moro. Come è noto, i lavori di completamento dell’opera non sono mai iniziati. Il tutto, nonostante il sindaco Marchionna abbia detto pubblicamente che bisognava ultimarli entro il 20 giugno.