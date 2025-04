Domani sarà firmato il Patto di Collaborazione tra il Comune di Ostuni e il Comune di Koblevo (Ucraina)

Da mercoledì 23 aprile a domenica 27 aprile, la Città di Ostuni ospita una delegazione istituzionale proveniente dal Comune di Koblevo (Ucraina), guidata dal sindaco Volodymyr Panich. Insieme a lui sono presenti Talokha Svitpana, segretario del Consiglio, Oleksiy Osypenko, deputato del Consiglio di Koblivka, e Yulia Osypenko, rappresentante civico. Il programma della visita prevede momenti di accoglienza, incontri istituzionali e iniziative pubbliche volte a rafforzare i legami tra le due comunità.

Il momento centrale della visita sarà la firma del Patto di collaborazione tra il Comune di Ostuni e il Comune di Koblevo, in programma giovedì 24 aprile alle ore 17.30 nel Salone dei Sindaci del Municipio. All’evento saranno presenti, oltre ai due sindaci, alcuni rappresentanti dell’ANCI Puglia, il sindaco di San Vito dei Normanni Silvana Errico, le autorità locali e le organizzazioni che hanno sostenuto il percorso di gemellaggio, tra cui il MEAN (Movimento Europeo di Azione Nonviolenta), l’AIFO (Associazione Italiana Amici di Follereau) e l’azienda Scaff System.

Durante il soggiorno, la delegazione ucraina visiterà il centro storico di Ostuni, alcuni spazi museali e realtà sociali del territorio. Venerdì 25 aprile parteciperà alla manifestazione per la Festa della Liberazione in piazza della Libertà, mentre sabato 26 aprile sarà ospite a San Vito dei Normanni per un incontro pubblico con la comunità ucraina locale, organizzato con il supporto dell’UNICEF e dell’AIFO.

Ad accompagnare la delegazione nelle varie attività sarà presente la mediatrice culturale Maryna Baranovska, testimone diretta della guerra in Ucraina.

La visita della delegazione di Koblevo rappresenta un’occasione preziosa per promuovere scambi culturali e rafforzare i valori della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale.