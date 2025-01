Domani sciopero dei metalmeccanici. A Brindisi sit-in alla rotatoria del Break 24

Le segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm di Brindisi annunciano uno sciopero generale dei lavoratori metalmeccanici, che si terrà domani, 15 gennaio 2025. La mobilitazione nasce dalla necessità di denunciare il mancato accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e le condizioni inaccettabili proposte dalle controparti.

Il settore metalmeccanico, fondamentale per l’economia locale e nazionale, vive un momento critico. Le trattative per il rinnovo contrattuale si sono interrotte a causa di:

• Proposte salariali insufficienti per far fronte al costo della vita.

• Peggioramento delle condizioni lavorative, con attacchi ai diritti acquisiti.

• Mancanza di garanzie occupazionali, che mette a rischio la stabilità lavorativa di migliaia di famiglie.

Lo sciopero prevede un sit-in di protesta, che si svolgerà:

• Presso la rotatoria del Break 24, nella zona industriale di Brindisi.

• Dalle ore 6:00 alle ore 12:00