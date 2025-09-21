Facebook Instagram
formavobis2
ISCRIVITI

Domani sciopero per la Palestina. A Brindisi sit-in in piazza Vittoria

In occasione dello sciopero generale e della mobilitazione nazionale indetti dai sindacati di base e dai movimenti di solidarietà con la Palestina, il Comitato contro il genocidio del Popolo Palestinese, contro il riarmo e per la pace di Brindisi promuove per lunedì 22 settembre un sit-in che avrà inizio alle ore 10.00 in piazza della Vittoria.

La giornata prevede l’esposizione di cartelli e foto con interventi e comunicazioni; nel pomeriggio alle ore 17.30 vi saranno un collegamento con la Global Sumud Flotilla e l’intervento di un rappresentante della comunità palestinese in Puglia.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
snim
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning