Domani sciopero per la Palestina. A Brindisi sit-in in piazza Vittoria

In occasione dello sciopero generale e della mobilitazione nazionale indetti dai sindacati di base e dai movimenti di solidarietà con la Palestina, il Comitato contro il genocidio del Popolo Palestinese, contro il riarmo e per la pace di Brindisi promuove per lunedì 22 settembre un sit-in che avrà inizio alle ore 10.00 in piazza della Vittoria.

La giornata prevede l’esposizione di cartelli e foto con interventi e comunicazioni; nel pomeriggio alle ore 17.30 vi saranno un collegamento con la Global Sumud Flotilla e l’intervento di un rappresentante della comunità palestinese in Puglia.