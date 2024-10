Domani sera a Brindisi l’evento “Essere vignaioli, storie di vigne e di vini”

In anteprima con la fiera “Mercato dei vini dei Vignaioli Indipendenti” che si tiene a BolognaFiere il prossimo novembre, domani sera, mercoledì 23 ottobre, in contemporanea nazionale, si terrà a anche a Brindisi l’evento “Essere Vignaioli, storie di vigne e di vini”. Più di 80 Punti di affezione FIVI (enoteche, osterie e ristoranti amici dei Vignaioli) in tutta Italia organizzano degustazioni, cene e aperitivi dedicati al “bere indipendente”: in ogni locale, uno o più soci FIVI racconteranno cosa significa essere un Vignaiolo indipendente e qual è lo spirito della FIVI, presentando i vini di altri colleghi. A Brindisi l’appuntamento è presso “Barrique”, sotto i portici di via Rubini: Fabio Zullo, vignaiolo indipendente della Cantina Masciullo, sorta tra Brindisi e Mesagne, presenterà ai winelovers, appasionati e amanti del vino ben 5 etichette di cantine indipendenti d’Italia. I vini in degustazione e abbinati a un menù predisposto dalla cucina di Barrique sono un bianco della Valle D’Aosta, Les Cretes Mon Blanc; un rosato calabrese di uve gaglioppo (vitigno autoctono), Scala Cirò, un rosato pugliese di Primitivo, Est Rosa della Cantina Pietraventosa; un rosso pugliese, Filimei Negroamaro della Cantina L’Astore, e un rosso umbro, Le Campette, un bland di sangiovese, merlot e sagrantino (vitigno autoctono) della Cantina Raina di Montefalco.

L’evento è l’unico che FIVI tiene in provincia di Brindisi, mentre si terrà in due punti di affezione a Bari, in provincia a Molfetta e Terlizzi, a Lecce e a Squinzano e in provincia di Foggia a Vieste. La FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti è un’organizzazione senza scopo di lucro che si propone di promuovere e tutelare la figura, il lavoro, gli interessi e le esigenze tecnico-economiche del Vignaiolo indipendente italiano, inteso quale soggetto che attua il completo ciclo produttivo del vino, dalla coltivazione delle uve fino all’imbottigliamento ed alla commercializzazione del prodotto finale. Sono circa 1.700 i Vignaioli associati alla FIVI, provenienti da tutte le Regioni italiane.