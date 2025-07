Domani sera “Sottovoce – Letture e note in penombra” presso la Biblioteca del Vicolo

Domenica 6 luglio 2025, alle ore 20:30, la Biblioteca del Vicolo accoglierà il pubblico con “Sottovoce – Letture e note in penombra”, un evento serale immersivo tra letture, musica dal vivo e degustazioni, che trasformerà per una sera la biblioteca in uno spazio poetico, intimo e ricco di atmosfera. L’iniziativa si svolgerà all’interno del Santa Spazio Culturale, tra le mura dell’ex Convento di Santa Chiara, e rientra nel cartellone ufficiale Meridiani d’Estate 2025 promosso dal Comune di Brindisi, che raccoglie e valorizza le principali proposte culturali della stagione estiva.

L’evento è parte integrante delle attività del progetto Libri in Circolo, finanziato dal bando nazionale Città che legge del Centro per il Libro e la Lettura – Ministero della Cultura, con il cofinanziamento del Comune di Brindisi. La Biblioteca del Vicolo, gestita da Yeahjasi Brindisi APS attraverso la misura Luoghi Comuni della Regione Puglia, nasce come biblioteca pubblica e gratuita, interamente alimentata dalle donazioni dei cittadini, e oggi rappresenta un presidio culturale vivo e partecipato. Sottovoce è pensato per aprire nuove possibilità di fruizione dello spazio: non solo luogo di studio e consultazione, ma anche ambiente accogliente dove abitare la cultura in maniera lenta, condivisa e relazionale.