Domani si apre a Jaddico il processo di beatificazione di Teodoro D’Amici

Giovedì 13 novembre 2025, alle 18.00, nel Santuario Santa Maria Madre della Chiesa a Jaddico,

presieduta dall’arcivescovo di Brindisi-Ostuni, mons. Giovanni Intini, si apre la Prima sessione del

processo diocesano per la Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Teodoro D’Amici.

L’iter, promosso dalla Pia Associazione dei Servi della Madonna, con l’Arcidiocesi di BrindisiOstuni e la Comunità di Jaddico dei Carmelitani Scalzi vive dunque il primo momento solenne dopo

che la Conferenza episcopale pugliese il 14 settembre 2023, aveva concesso il Nulla Osta

all’Arcivescovo di Brindisi – Ostuni, mons. Giovanni Intini, per l’introduzione della Causa di

Beatificazione e Canonizzazione di Teodoro D’Amici, Veggente delle apparizioni della Madonna a

Jaddico.

L’8 dicembre 2022, Solennità dell’Immacolata concezione e giorno antecedente l’annuncio del

cambio di guida in Diocesi, mons. Domenico Caliandro aveva reso noto il proprio decreto sui fatti

accaduti a Jaddico nel 1962 e 1963, da ritenere veri e soprannaturali. È del 3 agosto scorso, invece,

l’editto dell’arcivescovo di Brindisi-Ostuni, mons. Giovanni Intini, sull’avvio ufficiale della Causa di

Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Teodoro D’Amici.