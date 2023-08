DOMANI SI ENTRA NEL VIVO DEI FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI BRINDISI

Venerdi 1 Settembre si entrerà nel vivo dei Solenni Festeggiamenti dei Santi Patroni San Teodoro d’Amasea e San Lorenzo da Brindisi, con un programma intenso e variegato, che Il Coordinamento della Parrocchia Cattedrale ha pensato per coinvolgere tutta la cittadinanza.

Ecco il PROGRAMMA delle FESTE in questi giorni principali

Venerdì 1 Settembre, in mattinata continuano gli incontri per bambini e ragazzi con il PATRORATORIO!

Nel pomeriggio alle ore 19.00 la Celebrazione della Santa Messa ed a seguire alle ore 20.00 la Presentazione del Messaggio per la Giornata Mondiale di preghiera per la Cura del Creato. Alle ore 20.30 la Solenne Processione con le Statue di San Teodoro e di San Lorenzo da Brindisi da Piazza Duomo all’incrocio dei corsi, con l’omaggio floreale del Sindaco, ed i discorsi di apertura delle feste dal tosello allestito sui corsi. Subito dopo l’accensione delle luminarie musicali daranno il via alla festa con il mercatino.

Alle ore 21.00 appuntamento con la Zagor Street Band che con artisti di strada animerà i corsi e le piazze del Centro cittadino, proponendo rivisitazioni di brani conosciutissimi in versione banda da strada, coinvolgendo tutti i passanti.

Alle ore 21.30 invece sul Lungomare Regina Margherita, nei pressi della Capitaneria di Porto, il rock’n’roll sbarcherà a Brindisi con la Band Rockin Revival che proporrà i migliori brani rock’n’roll anni ’50 e ’60 assicurando divertimento per tutte le età! A seguire, salirà sul palco il dj brindisino Marco Tempesta che continuerà ad infiammare la serata con un dj–set anni ’70, ’80, ’90 fino ai nostri giorni.

Sabato 2 Settembre, alle ore 09.00 ultimo appuntamento con il PATRORATORIO e al mattino il classico Raduno delle Auto e Moto d’epoca alle ore 10.00 in Piazza Duomo.

Il centro della giornata sarà la Solenne Processione a mare che prenderà il via alle ore 19.00 dal Porticciolo turistico con lo sbarco previsto alle ore 20.30 sulla banchina antistante la scalinata Virgilio, con i discorsi del Sindaco e dell’Arcivescovo. Alle ore 21.00 lo spettacolo dei fuochi pirotecnici ed a seguire la processione per i corsi fino a piazza Duomo con le statue e le reliquie dei santi.

Ed in Piazza Duomo, sul sagrato del Museo Provinciale alle ore 22.00 inizierà il Concerto “Quando il sole ballava la notte” a cura de “Le Pietrevive del Salento” Associazione Musicale della provincia brindisina con uno spettacolo che si snoda tra musica, danza e narrazione, ridando vita a storie, canti e balli della nostra cultura popolare.

Un appuntamento immancabile delle Feste Patronali è il Palio dell’Arca che si svolgerà Domenica 3 Settembre a partire dalle 17.30 sulla banchina antistante la Scalinata Virgilio. Alle ore 20.00 il Solenne Pontificale officiato dall’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, Mons. Giovanni Intini in Piazza Duomo.

Alle ore 21.30, terminata la Santa Messa, nel cortile interno della Cattedrale ci sarà il Concerto del “Duo Barbieria”, con Mauro Semeraro e Giovanni de Palma: un percorso di riscoperta della Musica tradizionale popolare delle barbierie e delle feste nuziali.

Sempre alle 21.30, in Piazza Vittoria ci sarà una serata di animazione dedicata ai Bambini organizzata dell’Associazione QueLocura.

Alle ore 23.00 sul sagrato del Museo Provinciale in Piazza Duomo il concerto “ Les Oiseaux de passage: serenate d’amore” quartetto composto dal brindisino polistrumentista (piano, violino, fisarmonica) DomenicoLapolla e il francese, Emmanuel Ferrari (ex- Troublamours).

Les Oiseaux de Passage (titolo tratto da una canzone di Georges Brassens) propone creazioni originali e altri brani del cantautorato francese (Brassens, Gainsbourg,Piaf) per poi prendere il treno verso l’Europa centrale e la musica Yiddish e alla fine fermarsi sotto il sole delle strade italiane (Nino Rota, arie tradizionali e popolari del sud)

Ospiti del concerto Matteo Maglio, contrabasso e la cantante estone Kairi Kosk.

La conclusione dei festeggiamenti è prevista per Lunedì 4 Settembre, alle ore 19.00 con la Santa Messa in Cattedrale ed alle ore 20.00 la Solenne Processione con le reliquie e la statua di San Lorenzo che ritorneranno nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli. Nel corso della processione la statua equestre di San Teodoro sarà riportata in Duomo.