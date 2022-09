DOMANI SIT-IN #NEVERNUKE PER DIRE NO AL NUCLEARE

Domani Sabato 10 settembre 2022 Brindisi alle ore 17:00 presso la scalinata Virgiliana si terrà il SIT-IN #NeverNuke per dire no al nucleare.La città di Brindisi è una delle città indicate dove potrebbero costruire una centrale nucleare.Al SIT-IN saranno presenti anche Angelo Bonelli, Co-portavoce nazionale di Europa Verde ed Elisabetta Piccolotti, Componente della segreteria nazionale di Sinistra Italiana.A seguire alle ore 18:00 presso palazzo Granafei-Nervegna in via Duomo n.20, ci sarà l’incontro pubblico “Transizione ecologica e giustizia sociale”.

Europa Verde provincia di Brindisi