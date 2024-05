Domani Tajani in Puglia – D’Attis (FI): Sud centrale per il nostro partito

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Domani il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, sarà in Puglia (a Bari e a Castellana Grotte) a dimostrazione della centralità del Sud e della nostra Regione per Forza Italia. Ed è proprio in quest’ottica che la Puglia ha espresso, per la lista azzurra, ben tre candidati al parlamento europeo che corrono con un grande capolista come Tajani. La sua candidatura è per noi motivo d’orgoglio: le elezioni europee rappresentano un momento politico identitario in cui Forza Italia si confermerà centrale all’interno del Partito Popolare Europeo e lo farà con un leader che è garanzia di prestigio e autorevolezza a livello internazionale. Perciò, attendiamo con entusiasmo l’arrivo del nostro segretario nazionale, che ci aiuterà a convincere gli elettori della Puglia della bontà di votare un partito rassicurante, moderato e serio come Forza Italia. Nei territori e in Europa”.