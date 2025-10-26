Domani tavola rotonda di Ordine Avvocati e Camera Penale su “La giustizia che verrà”

Domani, lunedì 27 ottobre, alle ore 16.00, nella sala conferenze dell’Autorità Portuale, l’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale organizzano una tavola rotonda sul tema “La giustizia che verrà. Il giudice, il pubblico ministero, il difensore…ed il popolo”. I saluti ai partecipanti saranno rivolti dal Presidente dell’Autorità Portuale Francesco Mastro, dalla Presidente dell’Ordine degli Avvocati Daniela Faggiano e dal Presidente della Camera Penale Giancarlo Camassa. Alla tavola rotonda partecipano il vice Ministro Francesco Paolo Sisto, il Presidente del Tribunale di Brindisi Vincenzo Scardia, l’ex Presidente del Distretto di Lecce dell’ANM Barbara Nestore, il Segretario dell’Unione Camere Penali Rinaldo Romanelli e il Direttore del Quotidiano di Puglia Rosario Tornesello. Modera l’avv. Ladislao Massari.