Domani torna anche a Brindisi la Colletta Alimentare!

SABATO 14 NOVEMBRE TORNA IN TUTTA ITALIA LA COLLETTA ALIMENTARE.

BRINDISI E PROVINCIA MOBILITATI PER UN GRANDE GESTO DI SOLIDARIETÀ

«Condividere i bisogni per condividere il senso della vita» donando la spesa alimentare a chi ne ha bisogno

Domani, sabato 14 novembre, torna in tutta Italia – ed anche nella nostra provincia di Brindisi – la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, uno dei gesti di solidarietà più grandi e significativi del Paese, giunto quest’anno alla sua 30ima edizione.

L’invito è semplice: fare la spesa per chi ne ha bisogno. Prodotti alimentari non deperibili come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, riso, tonno in scatola, prodotti per colazione e merenda, prodotti per l’infanzia potranno essere consegnati ai volontari dalla iconica pettorina fluorescente che accoglieranno i clienti all’ingresso dei cinquanta market e supermarket che nel nostro territorio aderiranno al Gesto [elenco completo in Allegato].

In provincia di Brindisi il gesto è stato proposto e vissuto fin dalla sua prima edizione, trent’anni fa, e non ha desistito, anche se in forme e modalità diverse, anche durante gli anni della emergenza sanitaria di chiusure e restrizioni.

Immancabili, come dalla prima edizione, i giovanissimi volontari degli Istituti Scolastici del territorio. Quest’anno hanno aderito: a Brindisi città il Liceo “Ettore Palumbo” e l’Istituto Professionale “Morvillo Falcone-Bassi”; a Francavilla Fontana l’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” eda Torre S. Susanna-Erchie l’Istituto Comprensivo Mazzini-Pascoli. Per il terzo anno consecutivo, grazie alla disponibilità della Direttrice dott.ssa Meo Mevoli, la Colletta Alimentare vedrà la partecipazione straordinaria dei detenuti della Casa Circondariale di Brindisi. Diverse associazioni di volontariato del territorio aderiranno al Gesto con propri soci volontari: dagli Scout Agesci di Brindisi, al Movimento Mormoni di Brindisi, al Distretto di Fasano del Lions Club.

Notevoli anche i contributi arrivati dal tessuto imprenditoriale e sociale del territorio brindisino: da alcune Imprese che hanno messo a disposizione i propri spazi di stoccaggio, a Poste Italiane che fornirà in uso alcuni mezzi aziendali per le necessità di raccolta cosi come l’Amministrazione Comunale di Mesagne cha da diversi anni mette a disposizione un proprio mezzo. Ed ancora: Conserve Italia diMesagneche ha voluto estendere anche al nostro territorio una consolidata partnership con Banco Alimentare sperimentata in Emilia Romagna.

L’edizione 2026 della Colletta ha voluto fare proprio il monito «insieme per condividere il valore del cibo», ispirandosi alle parole del Santo Padre Leone XIV per la X Giornata Mondiale dei Poveri. «I poveri dei nostri giorni sono i dimenticati e gli emarginati: derubati di una parola e di un volto, oltre che del pane. Possano costoro incontrare il Figlio di Dio che a tutti si fa prossimo senza trascurare nessuno. L’incontrino anzitutto in coloro che si dicono cristiani. In Cristo siamo chiamati anche noi a diventare poveri e a farci rifugio per il povero senza “distinguere tra chi assiste e chi è assistito, tra chi sembra dare e chi sembra ricevere, tra chi appare povero e chi sente di offrire tempo, competenze, aiuto.” Gesù di Nazareth è il dono di Dio ai poveri. Per quanti sono privi di una casa, di un lavoro, nell’istruzione, del cibo, della salute si apre una nuova via: la condivisione come espressione del Regno di Dio».

Dove vanno gli alimenti donati? Quanto raccolto durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare viene distribuito da Banco Alimentare alle organizzazioni partner territoriali che aiutano le persone in difficoltà in Italia. Fra tutti il virtuoso esempio di Casa Zaccheo a Mesagne e di numerose Caritas nell’intera provincia.