Domani Latiano e Mesagne danno vita a “La notte dell’Appia”

La Via Appia sarà proclamata Patrimonio Mondiale UNESCO: Mesagne e Latiano celebrano con la “Notte dell’Appia”In occasione della proclamazione della Via Appia come Patrimonio Mondiale UNESCO, la cooperativa IMPACT assieme alle comunità di Mesagne e Latiano, custodi del Parco Archeologico di Muro Tenente, sono entusiasti di annunciare la “Notte dell’Appia”, un evento straordinario previsto per domani, domenica 28 luglio 2024. La serata sarà un’occasione unica per riflettere, programmare, esplorare e godere di intrattenimento musicale conclusivo.A partire dalle 18.30, l’evento prenderà il via a Latiano con una visita alla “Biblioteca dell’Appia”, situata all’angolo tra via Aldo Moro e via Salento. Successivamente, alle 19.30, ci sarà una visita guidata al Parco Archeologico di Muro Tenente. Questo sito ha recentemente rivelato una strada glareata di epoca romana quasi intatta, coincidente con il percorso della Via Appia come descritto nella Tabula Peutingeriana. La partecipazione a questa visita è libera e gratuita, senza necessità di prenotazione.Il cuore dell’evento sarà a Mesagne, dove alle 20.30, nella centralissima piazza Commestibili, si terrà il convegno pubblico intitolato “Via Appia Patrimonio UNESCO: prospettive di sviluppo” (realizzato grazie al contributo della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del MiC).Questo importante incontro vedrà la partecipazione di figure di rilievo come i sindaci di Mesagne e Latiano, Toni Matarrelli e Mino Maiorano, rispettivamente, insieme ad Angela Maria Ferroni, responsabile tecnico-scientifico della candidatura UNESCO, Francesca Riccio, Soprintendente ABAP per le province di Brindisi e Lecce, Simone Quilici, direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica, Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio VIII di Roma, Francesco Bandarin, ex direttore del Centro Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, e Gert Burgers, direttore del Parco Archeologico di Muro Tenente. Il dibattito sarà moderato da Gianmarco Di Napoli.Alle 21.45, sempre in piazza Commestibili, sarà inaugurata la Casa dell’Appia, un piccolo “museo” illustrato sulla storia della Via Appia nel territorio di brindisino, allestita all’interno dell’Ufficio Centro Storico di Mesagne. La serata si concluderà alle 22.15 con un concerto di Daria Falco e Bruno Galeone, che offriranno un viaggio musicale attraverso le tradizioni del sud Italia con influenze sonore del Mediterraneo.Per tutta la giornata del 28 luglio, sarà garantito l’accesso gratuito al Castello/Museo di Mesagne. Inoltre, dalle 18:00 alle 23:00, ci saranno aperture straordinarie e accesso gratuito ai principali presidi culturali e archeologici del Sistema Urbano Museale, inclusi la Necropoli di Vico dei Cantelmo, il “Museo di Arte Sacra Cavaliere-Argentiero”, la Chiesa Matrice e la Chiesa di Sant’Anna. Alle 18:30 e alle 19:30, saranno organizzati due tour urbani su itinerari archeologici con guida turistica, disponibili su prenotazione.