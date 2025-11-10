Facebook Instagram
Domattina sopralluogo del Ministro Salvini alla stazione ferroviaria di Francavilla

Martedì 11 novembre, ore 10.45
Stazione di Francavilla Fontana – Piazzale di stazione

Martedì 11 novembre, alle 10.45, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, effettuerà un sopralluogo tecnico alla stazione di Francavilla Fontana.

Parteciperanno il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, il Sindaco del Comune di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, il Responsabile Direzione Operativa Stazioni, Pierpaolo Olla e il Responsabile Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bari, Giuseppe Macchia di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

