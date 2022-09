DOMENICA 16 OTTOBRE SI TERRÀ L’EVENTO “BRIDAL” PRESSO BORGO DUCALE

Torna a far parlare di sé l’evento “Bridal” organizzato da Marco Caforio titolare e stilista dell’atelier CAFORIO SPOSE di Brindisi.

Dopo due lunghi anni di fermo, per le ragioni che la pandemia ci costringeva ad affrontare, finalmente si torna in presenza e tornano a prendere forma gli appuntamenti con l’alta moda sposa.

Fedele alla cornice suggestiva di Borgo Ducale (sala ricevimenti e meeting) dove Marco Caforio sfilerà il suo ideale di sposa 2023…

Tra le varie aziende che il suo atelier offre spicca la sua collezione firmata FELICITÀ 23

rivolta alla sposa che osa e vuole andare avanti. Da qui il titolo THE BRIDAL MUST GO ON…

Un tripudio di stoffe pregiate caratterizzate dal tocco di stile ed eleganza che la sartoria made in Italy riesce a regalarci…

Non mancheranno le numerose novità all’interno di questo show dal gusto “FELICE”: molte infatti sono le collaborazioni con altre eccellenze del territorio non solo brindisino ma anche pugliese.

L’evento è aperto al pubblico con ingresso gratuito domenica 16 ottobre 2022 alle ore 18:30. Vi aspettiamo numerosi.