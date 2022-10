DOMENICA 16 OTTOBRE SI TERRÀ “THE BRIDAL MUST GO ON” PRESSO BORGO DUCALE

Domenica 16 ottobre 2022, alle ore 18.30, presso Borgo Ducale, si terrà l’evento “The bridal must go on” a cura di Marco Caforio, titolare e stilista dell’atelier “Caforio Spose” di Brindisi. Abbiamo attraversato due anni terribili durante i quali, a causa della pandemia, tutte le attività hanno purtroppo subito uno stop. Il settore matrimoni, in particolare, ha sofferto molto data l’impossibilità di poter organizzare eventi. Il covid non è del tutto sparito, anzi dobbiamo continuare ad essere prudenti, ma ,gradualmente, stiamo tornando alla normalità. È bello vedere le coppie che, finalmente, possono progettare il loro grande giorno. La scelta dell’abito da sposa è un momento importante ed indimenticabile. Proprio in questa ottica, Marco Caforio ha deciso di organizzare una sfilata sul suo ideale di sposa 2023. La sua collezione, firmata “Felicità 23”, rivolta alla sposa che osa e vuole andare avanti, è proprio un inno alla felicità ritrovata. Sarà un vero show con tante sorprese, grazie alle varie collaborazioni con eccellenze del territorio non solo brindisino ma, anche, pugliese. L’evento, che segna il ritorno di Marco Caforio con un evento in presenza, è aperto al pubblico con ingresso gratuito e si prospetta come una grande opportunità di seguire una sfilata di Alta Moda per la Sposa. Anna Consales