DOMENICA 24 APRILE ‘LA GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 2022’ CON HAPPY CASA BRINDISI & AVIS COMUNALE DI BRINDISI

UNDICESIMA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA CHE MIRA A INCENTIVARE LA DONAZIONE DI SANGUE. L’AUTOEMOTICA SARÀ PRESENTE DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 AL PALAPENTASSUGLIA

Happy Casa Brindisi, in collaborazione con Avis Comunale di Brindisi, organizza l’undicesima edizione della “Giornata della Solidarietà”, iniziativa che mira a incentivare la donazione di sangue, emergenza costante nel nostro territorio. Dopo uno stop forzato lungo due anni, a causa dell’emergenza sanitaria mondiale, torna l’appuntamento tanto atteso da cittadini, appassionati e tifosi che nel corso dell’ultimo decennio hanno partecipato con grande entusiasmo e affluenza.

La ‘Giornata della Solidarietà 2022’ si svolgerà domenica 24 aprile dalle ore 08:00 alle ore 12:00 presso il Palasport “Elio Pentassuglia”.

L’Avis comunale di Brindisi sarà presente al PalaPentassuglia con un’autoemoteca gestita dallo staff medico; tutti coloro che effettueranno una donazione di sangue riceveranno un biglietto valido per il match di campionato tra Brindisi e Trieste, in programma domenica alle ore 18:30.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, potranno donare persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con peso maggiore ai 50 kg che non abbiano assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15 giorni.

*N.B. PRIMA DI DONARE È CONSENTITO FARE UNA COLAZIONE LEGGERA (tè, caffè, succo di frutta con 2-3 biscotti secchi o due fette biscottate con marmellata), ESCLUDENDO ALIMENTI CONTENENTI LATTE E SUOI DERIVATI.

PER ALTRE INFORMAZIONI SULLA DONAZIONE RIVOLGERSI ALL’AVIS COMUNALE DI BRINDISI, PIAZZA “A. DI SUMMA” C/O EX OSPEDALE NEI SEGUENTI ORARI:

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

CELL.: 3755282712

E-MAIL: brindisi.comunale@avis.it

PAGINA FACEBOOK: Avis Comunale di Brindisi OdV

PAGINA INSTAGRAM: aviscomunalebrindisi