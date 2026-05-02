Domenica 3 maggio a Mesagne l’apertura della campagna elettorale di Francesco Rogoli

Mesagne – Si terrà domenica 3 maggio alle ore 11:00, presso la Villa Comunale di Mesagne, l’evento ufficiale di apertura della campagna elettorale di Francesco Rogoli, candidato sindaco.

L’appuntamento rappresenta un importante momento pubblico di confronto con la cittadinanza e segna l’avvio di un percorso politico e amministrativo fondato su partecipazione, ascolto e responsabilità. Durante l’incontro, Francesco Rogoli presenterà le linee guida del progetto per la città e gli obiettivi principali della coalizione che lo sostiene.

“Il futuro non aspetta” è il messaggio che accompagna l’evento: un invito concreto a costruire insieme una Mesagne più moderna, efficiente e vicina ai bisogni reali delle persone.