L’Associazione Sportiva Dilettantistica 2022 “Pattinatori Brindisi”, con il Patrocinio gratuito del Comune di Brindisi, invita tutti i cittadini, in data 30 ottobre 2022, alle ore 10, presso la pista di pattinaggio di Brindisi, al Casale (ingresso dal parco giochi) a divertirsi e danzare in pista con i pattini e, chi vorrà, in maschera.

L’ingresso è totalmente gratuito.

Ricordiamo che è possibile il comodo accesso per i “diversamente abili”.