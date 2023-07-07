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DOMENICA A BRINDISI “POWER FLOWER PARTY SCUOLA CEF”

LA FORZA DEI FRATELLI 4 ATTIVITA CHE SI UNISCONO

IN UNICO EVENTO 

POWER FLOWER PARTY SCUOLA CEF

DOMENICA 9 LUGLIO ORE 18.30  LUNGOMARE REGINA MARGHERITA  

SI SVOLGERA DOMENICA 9 LUGLIO A PARTIRE DALLE ORE 18.30 SUL  LUNGOMARE DI BRINDISI ,L’EVENTO  DI CHIUSURA ANNO SCOLASTICO  ORGANIZZATO DA SCUOLA CEF , CHE AVRà  COME TEMA I MITICI ANNI 70 CON IL” POWER FLOWER PARTY”

LA REALIZZAZIONE è STATA  RESA POSSIBILE ANCHE GRAZIE ALLA COLLABORAZONE  DI 3 ATTIVITA’ PRESENTI IN LOCO : BAR TABACCHI ,SAPIDO , WINDSURF.

LA COIINCIDENZA VUOLE CHE TUTTE LE ATTIVITA’ SIANO GESTITE DA FRATELLI:

BAR TABACCHI GESTITO DIA FRATELLI GIANLUCA E PASQUALE  ALEMANNO

SAPIDO GESTITO DAI FRATELLI MARCO E GIANLUCA COVERTA

WINDSURF GESTITO DA SILVIA PIETRO E RAFFALE BELLINO

SCUOLA CEF GESTITA DA JENNY E DIEGO TOSCANO.

IL LUNGOMARE CHE SARA’ ADDOBBATO   DA BAR TABACCHI  FINO ALL’HOTEL INTERNAZIONALE CON FIORI  SERVIZIO ( A CURA DI ILARIA DONNA DI FIORI), VEDRA UN PULMINO “TITINO IL PULMINO” ALLESTITO CON POSTAZIONI TRUCCO E ACCONCIATURE TOTALMENTE GRATUITE  RIVOLTE A CHIUNQUE VORRà PARTECIPARE AL PARTY CHE INIZIERà UFFICIALMENTE ALLE 0RE 18,30 SOTTO LA DIREZIONE ARTISTICA DI TORE NOBILE E MUSICA DEI SOUL SISTEM E MIKA DJ .

SAPIDO E BAR TABACCHI PREDISPORRANO UN  ANGOLO BAR ANCHE NEI PRESSI DELL’HOTEL INTERNAZIONALE .

PARTNER DI SCUOLA CEF L’ASSOCIAZIONE CITYFORM ONLUS CHE NELL’AMBITO DELLE FASE IDEE COSTRUTTIVE ,PROGETTO FINANZIATO  DALL’UNIONE EUROPEA   PNNR M5C3  HA COINVOLTO 30 BAMBINI ,CHE  HANNO REALIZZATO DEI PICCOLI GADGET PER GLI OSPITI E SFILERANNO SUL  LUNGOMARE  IN STILE HAPPY FLOWER .

ALLE ORE 17.00 ALL’INTERNO DELLA SALA BRINDISI CAPITALE SARANNO CONSEGNATI GLI ATTESTATI DI FINE ANNO A TUTTI I CORSISTI E VERRà ASSEGNATA LA BORSA DI STUDIO “EGLE GIUDICE “DEL VALORE DI MILLE EURO AL MIGLIOR ALLIEVO TERZO ANNO.

I RAGAZZI SARANNO COINVOLTI IN UN PICCOLO DEFILEE DI MODA GRAZIE AGLI ABITI DISEGNATI PER L’OCCASIONE DA B STYLE DI BILAL MUHAMMAD SITO IN VIA APPIA 304 BRINDISI .

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