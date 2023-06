DOMENICA A LATIANO SESTA EDIZIONE DI “UNITED FOR BEAUTY”

Domenica 25 giugno a partire dalle ore 11.00, nella splendida cornice del monastero di S. Maria di Cotrino- contrada Cappella – Latiano, si svolgerà la sesta edizione di UNITED FOR BEAUTY, un grande manifestazione di solidarietà dedicata agli ospiti di cooperative sociali, case famiglia e associazioni del territorio.

Per l’occasione, il chiostro dello storico Monastero sarà trasformato nel salone di bellezza più grande di Italia, all’interno del quale ci saranno 50 professionisti tra hair stylist, makeup artist, estetisti, onicotecniche e massaggiatori che si prenderanno cura delle persone che vivono in condizioni di fragilità per dare loro una diversa percezione del loro aspetto, trasmettendo messaggi di inclusione e integrazione.

L’iniziativa rientra nell’ambito degli eventi organizzati per festeggiare il 100º anniversario della presenza a Latiano dei monaci Cistercensi e finalizzati a far conoscere e far vivere alla comunità la storia millenaria dei monaci e lo scambio simbiotico intessuto con il territorio, sin dal loro insediamento in provincia di Brindisi.

L’evento sarà aperto, alle 11.30, da una tavola rotonda nel corso della quale si parlerà del “Ruolo di United for Beauty e delle proposte per le future edizioni”. A seguire, dopo un lunch nel chiostro, con l’arrivo degli ospiti si aprirà il salone di bellezza, durante il quale gli ospiti saranno curati dalle sapienti mani di professionisti della bellezza che presteranno gratuitamente il loro impegno e il loro lavoro per un obiettivo così nobile e importante.

L’evento è stato ideato e curato da Marcello Caforio e Daniela Madaghiele.