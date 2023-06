DOMENICA A MESAGNE IL “FESTIVAL DEI GIOCHI”

Domenica 25 giugno, dalle ore 11 alle ore 21, il centro storico di Mesagne diventerà un campo da gioco a cielo aperto: organizzato dall’aps Casarmonica, in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Mesagne e la cooperativa Rinascita Progetto SAI, il Festival dei Giochi in tour costituirà l’occasione in cui adulti e bambini, attraverso i giochi di strada, potranno tornare a divertirsi insieme. La partecipazione è gratuita e rivolta a un pubblico che include tutte le fasce d’età. I partecipanti saranno guidati dallo staff del Festival dei giochi e dai ragazzi del Centro Sai, che in questi giorni hanno seguito un percorso di formazione specifico. A partire dalle ore 11 e fino alle 13, e dalle 16 alle 20, saranno allestite varie postazioni dedicate ai giochi di strada: la trottola, le cerbottane, le 5 pietre, scacchi gigante, shangai gigante, campana, la cuccagna dei piccoli, il salto alla corda, la megapista delle biglie. Alle ore 19.30, in Piazza Orsini del Balzo, si svolgerà il torneo di Biliardone, un calcio balilla con persone in carne e ossa. In conclusione, a partire dalle ore 20.30 si proseguirà con Il Grande tiro alla Fune, una gara di 200 persone che sfidano altri 200 giocatori in una mastodontica prova di forza. Il Festival dei Giochi nasce a Ceglie Messapica nel 2005 dall’esigenza di costruire uno spazio aggregativo intergenerazionale. Con una finalità iniziale di natura puramente ludica, il Festival si è trasformato in un’esperienza di grande innovazione socio-culturale, fino ad assumere le caratteristiche e le finalità di uno strumento di contrasto al gioco d’azzardo e alle ludopatie.