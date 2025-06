Domenica a Mesagne iniziativa promossa da “Amici ruote d’epoca Appia Brindisi”

Domenica 29 giugno 2025 dalle ore 8.30 Mesagne si appresta ad ospitare la singolare iniziativa della associazione di tutela e promozione della cultura motoristica storica “Amici Ruote d’Epoca Appia Brindisi”.

Partecipanti, turisti e cittadini potranno assieparsi dalla mattina di domenica 29 lungo Via Tenente Ugo Granafei per assistere al singolare spettacolo di concerti di rombi d’altri tempi e scintillio di cromature, occasione per grandi e piccini per apprezzare l’evoluzione tecnica, culturale e sociale dei mezzi di trasporto su ruote siano essi biciclette a motore, motocicli, motocarrozzette, auto, veicoli commerciali e camion d’epoca.