Domenica a San Michele una sfilata di cavalli, carrozze e cavalieri

๐ƒ๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ข๐œ๐š ๐Ÿ” ๐š๐ฉ๐ซ๐ข๐ฅ๐ž ๐ฌ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐š๐ญ๐š ๐๐ข ๐œ๐š๐ฏ๐š๐ฅ๐ฅ๐ข, ๐œ๐š๐ซ๐ซ๐จ๐ณ๐ณ๐ž ๐ž ๐œ๐š๐ฏ๐š๐ฅ๐ข๐ž๐ซ๐ข ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐ž ๐ฏ๐ข๐ž ๐๐ข ๐’๐š๐ง ๐Œ๐ข๐œ๐ก๐ž๐ฅ๐ž ๐’๐š๐ฅ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ง๐จ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐š ๐๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐’๐œ๐ฎ๐๐ž๐ซ๐ข๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š๐ง๐จ๐ฏ๐šLโ€™Amministrazione comunale di San Michele Salentino continua a valorizzare le antiche tradizioni e le attivitร che hanno segnato la storia della comunitร . Domenica 6 aprile, in collaborazione con la Scuderia Bellanova Gioacchino Srl, organizza la tradizionale sfilata di cavalli in onore di San Michele Arcangelo, dedicata questโ€™anno anche alla memoria del Parroco Arciprete don Tony Falcone.Lโ€™evento inizierร alle 9:00 presso il Campo Sportivo, vicino alla dimora di Gioacchino. La partecipazione si preannuncia ancora piรน numerosa grazie allโ€™adesione di molti proprietari di cavalli, pronti a offrire uno spettacolo coinvolgente per grandi e piccoli. Le scuderie provenienti da tutta la Puglia porteranno esemplari di diverse razze, accompagnati da cavalieri esperti, mastri sellai e palafrenieri. La sfilata attraverserร le vie del paese, arricchita dalla presenza di carretti e “traรฌni” dipinti a mano, simboli della tradizione locale.I piรน giovani avranno lโ€™occasione di osservare da vicino questi nobili animali e scoprirne lโ€™importanza nella nostra storia e cultura. Davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo, don Roberto Ligorio benedirร i partecipanti. Lโ€™arrivo รจ previsto per le 12:30 in piazza Matera, zona 167, dove i cavalli verranno accolti con ammirazione. Sarร un momento speciale per rendere omaggio al Santo Patrono e ricordare don Tony Falcone, che negli anni ha sempre benedetto la sfilata davanti alla chiesa.Un sentito ringraziamento alla famiglia Bellanova per lโ€™impegno nellโ€™organizzazione di questo straordinario evento.