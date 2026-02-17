Domenica ad Ostuni la prima edizione della Giornata per la prevenzione delle patologie respiratorie

Domenica prossima 22 febbraio nella città bianca dalle ore 9 sino alle ore 17 c/o piazzale antistante banca di Credito Cooperativo di Ostuni, sita in via Ludovico Pepe a 50 metri da viale Pola, organizzata dall’Asl di Brindisi, si terrà la 1° edizione della giornata per la prevenzione delle patologie respiratorie.

Questa manifestazione che si chiama “RESPIRA OSTUNI” aperta a tutti i cittadini del territorio brindisino, ci sarà uno screening gratuito a cura del noto reparto di Pneumologia dell’ospedale civile di Ostuni diretto dall’insigne dr. Pierluigi Bracciale con spirometria ed ecografia pleuro -polmonare, eseguita a coloro che si presenteranno nelle 8 ore consecutive citate innanzi.

A sostegno dell’ospedale civile di Ostuni e anche come ringraziamento di tutti i cittadini per l’opera meritoria del reparto di pneumologia condotto magistralmente dal dr. Bracciale, il sindaco di Ostuni Angelo Pomes alle ore 10,30 esatte (per motivi tecnici massima puntualità) lì consegnerà un piatto realizzato dalla ditta di ceramiche Carella di Ostuni, sono invitati a tal fine i sindaci dei paesi limitrofi, consiglieri regionali e parlamentari del territorio brindisino, le autorità civili, le forze dell’ordine locali e tutta la popolazione.

Infine si ricorda che tutti gli operatori del reparto di pneumologia unitamente a tutti gli altri dell’ospedale di Ostuni, nel periodo del Covid sono stati i nostri “eroi” salvando molte vite umane, in quanto dalla regione fu designato “ospedale covid” il nosocomio di Ostuni.