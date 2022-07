DOMENICA AL “GIUGRA'” DI OSTUNI I CUGINI DI CAMPAGNA

Nella fantastica location del Giugrà, situato nel cuore della Valle d’Itria, tra Ostuni e Martina Franca, Domenica 24 Luglio 2022 si esibiranno I Cugini di Campagna.



Cugini di Campagna, dalla fondazione 1970 alla reunion del 2021



Il complesso musicale è stato fondato nel 1970 da Silvano Michetti con il supporto della casa discografica Pull di Zambrini e Meccia. Il debutto avviene in tv nella trasmissione di Gianni Boncompagni e Renzo Arbore in cui si esibiscono con il brano dal titolo Il ballo di Peppe e da quel momento non si fermano più.



Il successo arriva con Anima Mia, a cui poi seguono: un’altra donna, Innamorata, 64 anni, Preghiera, E’ lei, Conchiglia Bianca, Tu sei tu, Dentro l’anima, Solo con te, Non tu no, Metallo, Valeria, Uomo mio, Cucciolo e molti altri.



I componenti della band sono cambiati diverse volte, a rimanere fissi fin dl principio sono stati i fratelli gemelli Ivano e Silvano Michetti a cui al momento si sono aggiunti Nick Luciani e Tiziano Leonardo.



Dal 10 Marzo 2021, dopo ben 18 anni, Luciano è nuovamente la voce solista dei Cugini di Campagna, una reunion che i fans aspettavano da tempo…



Area food and drink disponibile prima, durante e dopo lo spettacolo.



Puoi acquistare il tuo biglietto in prima fila direttamente su https://www.vivaticket.com/it/ticket/i-cugini-di-campagna-reunion/185990 o nel punto vendita più vicino a te oppure direttamente recandoti al Giugrà…solo eventi di qualità!



Settore A: €31,20

Settore B: €20,80