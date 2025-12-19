Domenica al PalaMelfi “Natale con Ivan”

Ci sono partite che non hanno bisogno di un risultato per essere ricordate. Non nascono per vincere, ma per tenere insieme. “𝘕𝘢𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘐𝘷𝘢𝘯” in programma domenica 21 Dicembre alle ore 10.30 al PalaMelfi è una di quelle giornate in cui il basket smette di essere soltanto sport e diventa linguaggio emotivo, atto collettivo, memoria che cammina sulle gambe di una comunità intera.Ivan Ciullo se n’è andato troppo presto, a soli cinque anni. Un’età in cui il futuro dovrebbe essere tutto da scrivere. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo che al rione Casale non è mai stato nascosto né rimosso. È stato condiviso. Trasformato in presenza, in abbraccio, in un appuntamento che ogni Natale rinnova una promessa: non dimenticare.La partita che porta il suo nome vede in campo due squadre dal valore simbolico fortissimo, i Lillino Boys e i Daniela Boys, dedicati a 𝗟𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗼 𝗲 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹𝗮 𝗖𝗶𝘂𝗹𝗹𝗼, i genitori di Ivan. Non semplici nomi di fantasia, ma un segno di rispetto e vicinanza autentica. Un modo per dire che quella ferita non è mai stata affrontata da soli, che attorno a quella famiglia si è stretta un’intera comunità.Ed ecco gli amici, tutti rigorosamente “casalini” che si sfideranno, nonostante l’età e qualche acciacco:I 𝗟𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗼 𝗕𝗼𝘆𝘀 schierano Donato Tasco, Tatino Tasco, Thomas Ware, Gianluca Cirillo, Nicola Rotondo, Fabrizio Campagnoli, Pierluigi Miggiano, Giacomo Mirabella e Davide Santoro. I 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹𝗮 𝗕𝗼𝘆𝘀 rispondono con Francesco Guadalupi, Giampiero Campagnoli, Lorenzo Santoro, Giorgio Sarli, Placido Sarli, Massimiliano Oggiano, Stefano Leoci, Alberto Leoci, Gianfranco D’Accico e Stefano Grasso. Nomi che raccontano amicizie, legami di quartiere, storie intrecciate sotto lo stesso canestro.L’Aps Batti un colpo, anche quest’anno, offre il sostegno all’iniziativa che si avvale della partnership della pagina social “Pane e Basket: in questo contesto il basket diventa strumento, non fine. Ogni rimbalzo è un ricordo che resta vivo, ogni passaggio è un gesto di condivisione, ogni canestro un pensiero rivolto a Ivan. E ogni applauso è un modo silenzioso per stringersi attorno a Lillino e Daniela, per dire che il tempo passa, ma certi legami non si spezzano.Partecipare, anche per un semplice saluto, a “Natale con Ivan” significa ribadire che lo sport, quando è vero, sa farsi comunità, cura, responsabilità. L’invito è semplice e sentito: accorrete numerosi! Riempire il palazzetto (ingresso rigorosamente gratuito) sarà un gesto collettivo di memoria e vicinanza: esserci per Ivan, per la sua famiglia, per un quartiere, per una città che continua a riconoscersi nello sport e nei valori più autentici.