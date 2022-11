DOMENICA AL TEATRO IMPERO CONCERTO GOSPEL DI NATALE

Concerto Gospel di Natale: LyondellBasell, AIPD

e Brindisi Tabernacle insieme

Il sito di Brindisi (LyondellBasell) celebra i traguardi raggiunti

con un evento di beneficenza in favore della comunità

Il sito di Brindisi di LyondellBasell, in collaborazione con l’Associazione AIPD Associazione Italiana Persone Down, celebra 40 anni di storia tecnologica insieme alla comunità conil Concerto Gospel di Natale che si terrà domenica 4 dicembre alle ore 20:00 presso il Teatro Impero di Brindisi e gode del Patrocinio del Comune. L’ingesso è a offerta libera e tutti i cittadini possono prenotare il biglietto anticipatamente. L’intero ricavato sarà devoluto all’AIPD – Associazione Italiana Persone Down che organizza il concerto insieme a Brindisi Tabernacle, associazione impegnata nella promozione sociale della città, da tempo attiva con i più famosi cori gospel americani di New York.

La scelta di LyondellBasell è stata quella di onorare due importanti traguardi, 40 anni di tecnologia Spheripol e 20 di tecnologia Spherizone allargando a tutta la comunità quei principi di solidarietà, sostenibilità e sostegno reciproco che sempre considera prioritari, all’interno dello stabilimento così come fuori, offrendo un supporto concreto a uno spettacolo di beneficenza aperto a tutti, affinché “in coro” si possa costruire una società sempre più inclusiva e all’avanguardia.

La musica, grazie al suo linguaggio universale, è in grado di abbattere le barriere, proprio come la missione dell’Associazione AIPD, così fortemente impegnata nell’integrazione di persone con sindrome di Down, per la quale accoglienza significa non avere paura della diversità, ma valorizzarla.

L’Associazione Italiana Persone Down, invece, da anni si spende per offrire aiuto e sostegno alle persone con la Sindrome di Down e alle loro famiglie, battendosi quotidianamente contro il pregiudizio e a favore dell’educazione all’autonomia, al fine di favorire una collocazione sociale e socio-lavorativa adeguata alle potenzialità di ciascun ragazzo.

Una serata di festa, durante la quale i ragazzi dell’associazione avranno anche il piacere di presentare al pubblico lo straordinario calendario 2023 da loro realizzato, grazie al contributo del Comune di Brindisi e della squadra di Basket “Happy Casa Basket Brindisi”: un momento di condivisione nel pieno spirito del Natale che si avvicina. “Conoscendo il grande cuore della nostra città -dicono i promotori – siamo certi che in molti desidereremo essere presenti a questa serata di solidarietà e di grandi emozioni”.

L’ingresso è a offerta libera. Per prenotare: