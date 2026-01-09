Domenica al Teatro Verdi va in scena “Cappuccetto rosso”

Per la rassegna tout public Tutte le storie del mondo – Famiglie a teatro, dedicata all’infanzia e alle famiglie ideata e promossa dal Centro di Produzione Teatrale Factory -Teatri del Nord Salento, arriva uno degli appuntamenti più attesi.

Domenica 11 gennaio alle ore 18.00 al Teatro Verdi di Brindisi va in scena Cappuccetto rosso della compagnia La Luna nel letto per la regia di Michelangelo Campanale e con i danzatori EleinaD Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli

Nello spettacolo più famoso della compagnia, un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco, può andar bene; l’importante è placare la fame. Ma la sua preda preferita è Cappuccetto Rosso.

Come in un sogno ricorrente o in una visione, cura ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è l’inganno perfetto. Questo però gli costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, ma IL LUPO, che non vince… ma non muore mai.

Michelangelo Campanale dirige un gruppo di danzatori-acrobati affrontando la più popolare tra le fiabe: Cappuccetto Rosso, che arriva da lontano e grazie alla scrematura del tempo racconta argomenti legati alla vita, in maniera semplice, ma esatta. Le relazioni tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano sulla scena attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di inizio ‘900; le luci, i costumi e le scene si compongono in una

danza di simboli, citazioni pittoriche (Goya, Turner, Bosch, Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la semplicità di ciò che vive da sempre e per sempre.

Lo spettacolo, dopo una lunga tournèe in Italia e la presenza all’importante festival RiccaRicca di Okinawa e al taetro Nazionale di Pechino, si è aggiudicato diversi premi tra cui l’ Eolo award 2019, oscar del teatro italiano, spettacolo vincitore Festeba’ 2018, premio infogiovani young&kids fit festival internazionale del teatro e della scena contemporanea – Lugano.

COMPAGNIA LA LUNA NEL LETTO

In coproduzione con TEATRI DI BARI e COOPERATIVA CREST

Con la preziosa collaborazione della COMPAGNIA ELEINAD

Con il sostegno di: scuola di danza ARTINSCENA

con i danzatori EleinaD Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli

drammaturgia, regia, scene e luci Michelangelo Campanale

coreografie Vito Cassano

assistente alla regia Annarita De Michele

costumi Maria Pascale

video Leandro Summo

Durata: 50 minuti

Spettacolo dai 6 anni.

Le stagioni sono ideate e promosse dal Centro di Produzione Teatrale Factory/Teatri del Nord Salento, diretto da Tonio De Nitto, in collaborazione con Meridiani Perduti Teatro e Inti Luigi D’Elia e con il sostegno di Comune di Brindisi, Regione Puglia e Ministero della Cultura in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Teatro Don Bosco/Salesiani di Brindisi e il Ministero dei Sogni – Mediaporto Brindisi.

I cartelloni si svilupperanno tra il Nuovo Teatro Verdi e il Teatro Don Bosco, due luoghi simbolo della vita culturale cittadina.

Ingresso: €6 (adulti e bambini)

