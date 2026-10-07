Domenica all’Andromeda il regista Strippoli e l’attrice Jasmine Trinca incontreranno il pubblico per la proiezione del film “Estranea”

Domenica 11 Ottobre 2026 alle ore 18.00 il regista Paolo Strippoli e l’attrice Jasmine Trinca incontreranno il pubblico presente in sala la proiezione del film “L’Estranea”.

L’Estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award alla 99a edizione degli Academy Awards.

La designazione è arrivata il 23 settembre al termine della riunione del Comitato di Selezione istituito dall’ANICA su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunito davanti a un notaio e composto dal Direttore generale Cinema e audiovisivo, Giorgio Carlo Brugnoni, Cristina Comencini, Federica Lucisano, Francesco Melzi D’Eril e Niccolò Vivarelli. Il film è stato scelto tra i 21 titoli italiani in gara.

La motivazione del Comitato sottolinea che si tratta di “un film nuovo, di genere, di un giovane autore, che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale“.

Il film proseguirà ora il percorso di selezione dell’Academy. Il 15 dicembre 2026 sarà annunciata la shortlist dei 15 film internazionali, mentre il 21 gennaio 2027 saranno rese note le nomination. La cerimonia degli Oscars® si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027.

L’Estranea, presentato alla 83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arriverà nelle sale italiane l’8 ottobre 2026, distribuito da 01 Distribution. La pellicola è una produzione Propaganda Italia, Dinamo Film, Kazak Productions, Tarantula che vede nel cast Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi, Mariandrea Cesari.