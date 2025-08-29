Domenica in Cattedrale dibattito su geopolitica e pace tra scenari e prospettive

ABBONDA LA GUERRA, SOVRABBONDI LA PACE

Dialogo su Geopolitica e Pace tra scenari e prospettive

31 AGOSTO 2025

CORTILE INTERNO CATTEDRALE, BRINDISI

Nell’ambito dei solenni festeggiamenti in onore di San Teodoro d’Amasea e San Lorenzo da Brindisi, domenica 31 agosto alle ore 20 presso il cortile interno della Cattedrale di Brindisi un importante momento di dialogo dedicato al tema della pace e della geopolitica, dal titolo: “Abbonda la guerra, sovrabbondi la Pace”.

L’incontro vedrà la partecipazione di:

Roberto Cetera , corrispondente per il Medio Oriente de L’Osservatore Romano, il quale porterà la sua testimonianza diretta, maturata nei contesti di conflitto.

, corrispondente per il Medio Oriente de L’Osservatore Romano, il quale porterà la sua testimonianza diretta, maturata nei contesti di conflitto. Fabio Pollice, Magnifico Rettore dell’Università del Salento e docente di Geopolitica, il quale offrirà un contributo di riflessione autorevole sugli scenari internazionali e sulle prospettive di costruzione della pace.

I saluti istituzionali del dott. Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi, e le conclusioni di S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, faranno da cornice a questa occasione di confronto e approfondimento.

A moderare la serata sarà la dott.ssa Rosalba Cucci.

In un contesto internazionale sempre più articolato e complesso, la volontà è quella di riflettere sui temi della guerra, delle prospettive di pace e della corresponsabilità nella costruzione di una cittadinanza consapevole, attraverso le voci di chi vive in prima persona la complessità delle dinamiche geopolitiche in un tempo di instabilità, definito da Papa Francesco come “la Terza Guerra Mondiale a pezzi”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.